На аэродроме 'Саки' в оккупированном Крыму произошел пожар: все подробности

Во вторник, 13 февраля, на аэродроме "Саки" в Новофедоровке на территории временно оккупированного Крыма произошел пожар. Недалеко от этого места расположена стоянка военной техники и площадка РЛС.

Об этом сообщили в Telegram "Крымский ветер". Отмечается, что пожар был зафиксирован спутниками NASA.

На канале отметили, что случайные пожары в воинских частях бывают в основном летом, когда много сухостоя.

Напомним, в начале февраля агенты движения "Атеш" провели разведку стратегического аэродрома в поселке Новофедоровка, где расположен аэродром "Саки". Это один из стратегически важных объектов врага, откуда происходит большинство взлетов российских истребителей, атакующих Украину.

"На момент разведки зафиксировано около 10 истребителей Су-30, что подчеркивает важность аэродрома как платформы для воздушных операций, так и места размещения средств ПВО и РЛС типа "Каста-2Е2", что свидетельствует о высоком уровне защиты", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 6 января четыре крылатых ракеты Storm Shadow нанесли удар по административному зданию на военном аэродроме "Саки" в районе оккупированной Новофедоровки (Крым).

– Руководитель объединенного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что РФ очень старательно пытается скрыть последствия удара по военному аэродрому в Саках (временно оккупированный Крым). Это может быть косвенным показателем того, что атака дала результаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!