На Буковине мужчина уклонился от мобилизации 'по совету брата-военного': какое решение принял суд

В Черновицкой области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации, несмотря на то, что ВЛК признала его пригодным к военной службе. Подсудимый вину признал, свои действия же объяснил "советом брата-военного".

Суд назначил "уклонисту" без малого два года ограничения свободы. Об этом со ссылкой на приговор Глубокского районного суда Черновицкой области сообщает ТСН.

Как рассказали журналисты, подсудимый в сентябре 2023 года прошел военно-врачебную комиссию – и она сочла его годным к службе в армии. Однако мужчина категорически отказался от мобилизации.

В зале суда свою вину он полностью признал и, добавляют журналисты, раскаялся. Свои действия мужчина объяснил тем, что "является сиротой и имеет только родного брата, который проходит службу в ВСУ по контракту, участвует в боевых действиях и советовал ни в коем случае не идти служить".

Изучив все обстоятельства, суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы. Впрочем, подсудимый может обжаловать его в апелляционной инстанции.

Напомним, ранее во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации и на суде пожаловался на "запугивание". По словам подсудимого, представители ТЦК похитили его по дороге на работу и вынудили подписать документы. Впоследствии ВЛК признала его пригодным к военной службе 8 февраля 2023 года. На следующий день он должен был явиться в ТЦК для отправки на фронт, однако мужчина уклонился от мобилизации.