На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

В Прилуцком районе Черниговской области, на открытой территории, были обнаружены боевые части двух российских крылатых ракет Х-101. Причем обе части не сдетонировали после падения.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Пиротехники ГСЧС обследовали находки и отвезли их на взрывную площадку.

Спасатели продемонстрировали, как это было.

"Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли боевые части двух российских крылатых ракет Х-101, которые упали на открытой территории и не сдетонировали", – лаконично сообщили в ГСЧС.

На самом деле операция заняла много времени. Сначала пиротехники ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, тщательно обследовали участок вокруг находок.

Уже потом неразорвавшиеся боевые части ракет загрузили в специализированный автомобиль.

Специалисты транспортировали опасные объекты на подрывную площадку для дальнейшего уничтожения с соблюдением всех мер безопасности.

О чем речь

Крылатая ракета Х-101 считается одной из самых технологичных ракет большой дальности страны-агрессора.

Стандартная осколочно-фугасная боевая часть такой ракеты весит 450 кг. Таким образом, Х-101 способна вдребезги разрушать многоэтажные дома.

Известно, что оружейники захватчиков в 2024 году модернизировали Х-101, установив на ракету дополнительную боевую часть весом 350 кг (то есть, общий вес взрывчатки вырос до 800 кг).

Ракета имеет круговое вероятное отклонение в семь метров на дальности 5500 км. Но российские захватчики обычно используют такие ракеты против домов мирных украинцев, поэтому не боятся промахнуться.

В чем опасность

Если любая ракета падает и не взрывается, ее боевая часть остается в взведенном состоянии. Это означает, что боеголовка может сама сработать – под действием солнца, изменения температур или даже колебания корпуса.

Также следует знать, что токсичное топливо ракет представляет серьезную химическую угрозу для окружающей среды и людей рядом.

Страшные находки

В Киеве 26 мая, во время разбора завалов на крыше Национального музея Чернобыль обнаружили часть российской ракеты. Это ракета, которую оккупанты запустили против украинцев в ночь на 24 мая.

Напомним, что в указанную ночь российские оккупанты устроили массированную ракетно-пушечную атаку по Украине, потратив колоссальную сумму. Как подсчитано, террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

