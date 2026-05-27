УкраїнськаУКР
русскийРУС

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Михаил Левакин
War
3 минуты
156
На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В Прилуцком районе Черниговской области, на открытой территории, были обнаружены боевые части двух российских крылатых ракет Х-101. Причем обе части не сдетонировали после падения.

Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Пиротехники ГСЧС обследовали находки и отвезли их на взрывную площадку.

Спасатели продемонстрировали, как это было.

"Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и изъяли боевые части двух российских крылатых ракет Х-101, которые упали на открытой территории и не сдетонировали", – лаконично сообщили в ГСЧС.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

На самом деле операция заняла много времени. Сначала пиротехники ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия, тщательно обследовали участок вокруг находок.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Уже потом неразорвавшиеся боевые части ракет загрузили в специализированный автомобиль.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Специалисты транспортировали опасные объекты на подрывную площадку для дальнейшего уничтожения с соблюдением всех мер безопасности.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

О чем речь

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Крылатая ракета Х-101 считается одной из самых технологичных ракет большой дальности страны-агрессора.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Стандартная осколочно-фугасная боевая часть такой ракеты весит 450 кг. Таким образом, Х-101 способна вдребезги разрушать многоэтажные дома.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Известно, что оружейники захватчиков в 2024 году модернизировали Х-101, установив на ракету дополнительную боевую часть весом 350 кг (то есть, общий вес взрывчатки вырос до 800 кг).

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Ракета имеет круговое вероятное отклонение в семь метров на дальности 5500 км. Но российские захватчики обычно используют такие ракеты против домов мирных украинцев, поэтому не боятся промахнуться.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

В чем опасность

Если любая ракета падает и не взрывается, ее боевая часть остается в взведенном состоянии. Это означает, что боеголовка может сама сработать – под действием солнца, изменения температур или даже колебания корпуса.

На Черниговщине нашли обломки двух вражеских ракет Х-101, которые не успели сдетонировать. Фото

Также следует знать, что токсичное топливо ракет представляет серьезную химическую угрозу для окружающей среды и людей рядом.

Страшные находки

В Киеве 26 мая, во время разбора завалов на крыше Национального музея Чернобыль обнаружили часть российской ракеты. Это ракета, которую оккупанты запустили против украинцев в ночь на 24 мая.

Напомним, что в указанную ночь российские оккупанты устроили массированную ракетно-пушечную атаку по Украине, потратив колоссальную сумму. Как подсчитано, террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПрилукиВойнаВойна в УкраинеРоссийские обстрелыВоенные преступления РоссииспасателиГСЧСракеты
Редакционная политика