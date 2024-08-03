На Черниговщине взрывотехники обезвредили несдетонировавшую боевую часть вражеского БПЛА. Фото

В Черниговской области обнаружили боевую часть российского БПЛА, которая не сдетонировала после падения. Взрывотехники полиции изъяли и обезвредили часть дрона.

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Взрывоопасный предмет оказался осколочно-фугасной боевой частью. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Вражеский ударный беспилотник неустановленного типа обнаружили после одной из недавних воздушных атак в Черниговской области. Осмотрев поврежденный БПЛА, взрывотехники установили, что это ударный дрон с осколочно-фугасной боевой частью.

Перемещать вражеское взрывное устройство было опасно, поэтому полицейские обезвредили его боевую часть на месте путём подрыва.

Также правоохранители напомнили, что самостоятельно перемещать или трогать остатки ракет и неразорвавшихся боеприпасов категорически запрещено. В случае их обнаружения необходимо сразу обращаться в полицию или к спасателям.

Напомним, войска государства-агрессора России в ночь на 3 августа атаковали Винницкую область ударными дронами-камикадзе Shahed-136. В регионе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что 2 августа в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Террористическая армия РФ направила на город баллистику из временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 3 августа из дрона атаковали Антоновку в Херсонской области. В результате этого пострадали две женщины.

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