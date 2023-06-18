На четырех направлениях продолжаются тяжелые бои, уничтожены вертолет и восемь дронов врага – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 17 боевых столкновений Сил обороны с вражескими войсками. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются ожесточенные бои.

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Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 18 июня. Защитники Украины без устали уничтожают оккупантов и их технику.

В частности, в течение суток были успешно "демилитаризованы" российский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 5 разведывательных БпЛА.

Кроме того, авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 его состава боеприпасов.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток противник нанес более 40 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по населенным пунктам Огурцово, Бударки, Веселое Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Белополье, Искрисковщина, Гирино, Поповка, Кондратовка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьев Козачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрелка, Лукьянцы, Волчанские Хутора на Харьковщине.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловке на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг безуспешно проводил наступательные действия в направлении Спорного Луганской области. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка и Мирное Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе города Авдеевка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар и совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотых Нивы и Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационные удары в районах Макаровки Донецкой, Левадной, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка и Макаровка Донецкой области; Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпилское, Орехов, Лобковое, Каменское Запорожской области; Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Веревка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Также, по данным Генштаба, в Покровском Запорожье кафиры минуют частные земельные участки местных жителей, которые отказались от получения российского паспорта и выехали на подконтрольную Украине территорию. В то же время земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов не подлежат минированию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский военный рассказал, как проходят боевые действия под Бахмутом и кто перехватил инициативу в битвах. В окрестностях города оккупантов удается отодвигать на прежние позиции, российские войска вынуждены занять оборонительную позицию;

– в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС фиксируется массовый мор рыбы. В ОП действия захватчиков на Украине уже назвали экоцидом.

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