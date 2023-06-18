Так выглядит экоцид: в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС массовый мор рыбы. Фото

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.

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Шокирующую фотографию с тысячами мертвых рыб в обмелевшем водоеме опубликовала советница главы Офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дарья Заривна. Она назвала действия захватчиков в Украине экоцидом.

"Массовый мор рыбы в Херсонской области. Так выглядит экоцид в результате теракта россиян на Каховской ГЭС", написала Заривна.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, включая Херсон.

Впоследствии стало известно, что россияне незадолго до подрыва Каховской ГЭС подняли уровень воды до рекордных 17,5 м².

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

По данным Greenpeace, из-за подрыва Каховской ГЭС затоплены 32 завода, АЗС, теплоэлектростанции и склады.

В первые дни катастрофы утекло в воду не менее 150 тонн моторной смазки. В Greenpeace подчеркнули, что разрушение дамбы может привести к дальнейшей утечке химикатов, нефти и бензина, которые используются в жилых, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих зонах, оказавшихся под водой.

В организации прогнозировали, в частности, огромные последствия для водных организмов в Днепре, что окажет негативное влияние на среду обитания рыб, птиц, земноводных и животных и загрязнит их ареал.

И эти прогнозы очень быстро начали сбываться: уже 7 июня мор рыбы фиксировался сразу в четырех регионах Украины.

Тем временем в ОУ "Юг" предостерегли, что войска РФ могут устраивать новые техногенные катастрофы в Украине.