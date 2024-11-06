На Днепропетровщине мужчина отказался от мобилизации из-за больной матери: наказали ли его

В Днепропетровской области мужчина отказался от мобилизации из-за больной матери, которая находится на его иждивении. Его приговорили к испытательному сроку за отказ от мобилизации после получения повестки.

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Это отмечено в приговоре Петриковского районного суда области. В суде мужчина полностью признал свою вину.

13 августа 2024 года мужчина прошел ВЛК, которая сочла его годным к службе. Однако, получив повестку, он отказался от призыва, объяснив это необходимостью ухода за больной матерью, которая не может оформить пенсию из-за бюрократических задержек и находится на его иждивении.

Мать подтвердила, что передвигается на костылях и нуждается в помощи.

Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным по статье 336 УК и назначил наказание в виде одного года испытательного срока.

"Признать ОСОБА_5 виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 освободить от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 (один) год" – говорится в приговоре суда.

Ранее сообщалось, что во Львове мужчина обжаловал в суде призыв на службу по мобилизации. Было установлено, что истец состоял на учете призывников, а не военнообязанных. В результате суд удовлетворил иск мужчины, отменив приказ о мобилизации на военную службу.

Напомним, на Волыни суд объявил приговор мужчине, уклонившемуся от мобилизации. Военнообязанный сбежал из ТЦК через забор, объяснив свой поступок нежеланием служить.

Ранее в 53-й и 47-й бригадах призвали военных вернуться на службу после СВЧ. Им пообещали поддержку и консультации на всех этапах.