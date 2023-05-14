На Днепропетровщине в объект инфраструктуры и транспортное предприятие прилетели вражеские снаряды

В ночь на 14 мая российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Покровскую громаду Никопольского района Днепропетровщины. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры и транспортное предприятие.

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Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровска ОВА Сергей Лысак. По его словам, на территорию громады прилетело с десяток снарядов.

Лисак проинформировал, что люди, к счастью, не пострадали.

Напомним: в ночь на воскресенье РФ устроила новую ракетную атаку на Украину. Взрывы раздались, в частности, в Тернополе и Тернопольской области, в областном центре есть попадание в складские помещения. В результате обстрела травмированы двое гражданских.

Также 14 мая государство-террорист Россия устроило седьмую с начала мая воздушную атаку на украинскую столицу. Все дроны-разведчики, запущенные на Киев, были уничтожены силами ПВО. Крылатых ракет в воздушном пространстве столицы зафиксировано не было.

Взрывы этой ночью раздались и в Новобаварском районе Харькова. Город находился под обстрелом РСЗО С-300.

"Жертв и пострадавших, к счастью, нет. Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений", – отметил городской голова Игорь Терехов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая оккупанты ударили из РСЗО "Смерч" по Константиновке Донецкой области. Под вражеским огнем оказались многоэтажки и частные дома, АЗС, аптека, магазины;

– также за прошедшие сутки РФ атаковала с воздуха Хмельнитчину – в регионе прозвучала серия взрывов, есть прилет по критической инфраструктуре. В результате действий агрессора до 30 человек получили ранения, в облцентре повреждены жилые дома, промышленные, медицинские и образовательные учреждения.

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