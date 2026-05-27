На Днепропетровщине в результате атаки РФ пострадали шесть человек. Фото

Россия снова атаковала Днепропетровскую область. Под почти 20 ударами врага оказались два района области: по ним россияне били беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

Пострадали по меньшей мере шесть человек. О последствиях террора рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Последствия вражеских ударов в Никопольском районе

В Никопольском районе враг нанес удары по Никополю, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах.

В результате атаки вспыхнул пожар. Повреждены автомобили и линия электропередачи.

В районе пострадали трое гражданских. Двое – парень 17 лет и мужчина 62 лет – будут лечиться амбулаторно. Третий пострадавший, 58-летний мужчина, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Последствия вражеских ударов в Синельниковском районе

Здесь враг бил по Покровской и Васильковской громадам.

Известно, что повреждены частный дом и летняя кухня.

Здесь также пострадали три человека.

Женщина 66 лет и мужчина 67 лет из Васильковской громады помощь получили на месте. А вот 47-летнюю пострадавшую в Покровской громаде, атакованной КАБом, госпитализировали в состоянии средней тяжести.

