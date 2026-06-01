На Днепропетровщине в результате вражеских атак пострадали четыре человека. Фото

Российские войска в ночь на 1 июня почти 30 раз атаковали населенные пункты Днепропетровщины дронами и артиллерией. В Никопольском районе из-за вражеских ударов пострадали четыре человека, одна из раненых женщин находится в тяжелом состоянии.

Повреждена инфраструктура, предприятие, заправка, частные дома и автомобили. О последствиях вражеских ударов рассказали начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Последствия вражеской атаки в Никопольском районе

В Никопольском районе взрывы этой ночью раздавались в райцентре, а также в Покровской и Червоногригорьевской громадах.

Зафиксированы пожары на местах попаданий.

Повреждены инфраструктура, предприятие, здание, которое не эксплуатировалось, автозаправочная станция, девять частных домов и три хозяйственные постройки. Уничтожены два грузовика, еще семь автомобилей повреждены.

Пострадали четыре человека.

Одна из пострадавших, 54-летняя женщина, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Нуждался в госпитализации также раненый врагом 52-летний мужчина, он – в состоянии средней тяжести.

Две женщины, 56 и 67 лет, будут лечиться амбулаторно.

Другие удары войск РФ по Днепропетровщине

Вечером 31 мая враг атаковал дронами Днепр. В результате атаки горели дачный дом и гараж.

В Синельниковском районе под ударом оказалась Васильковская громада. Там поврежден частный дом.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Одессе дрон попал в многоэтажку. В доме повреждены фасад и балконы, есть пострадавшие.

Также Россия атаковала Харьков. Вражеские "Шахеды" повредили многоэтажки и вызвали пожар, пострадали люди.

В конце прошлых суток оккупанты ударили по энергообъекту на Черниговщине. Без света остались более 40 тысяч человек.

А в Донецкой области в канун Троицы россияне уничтожили церковь.

