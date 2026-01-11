На дорогах Запорожья повреждены антидроновые тоннели: в чем причина. Фото

На отдельных участках прифронтовых дорог в Запорожской области зафиксировали повреждения антидронових тоннелей. Разрушения произошли в результате мощных порывов ветра, которые привели к деформации и частичному обвалу опор защитных сооружений.

Об этом сообщил Иван Федоров, глава Запорожской ОГА в Telegram-канале. Сильный ветер повредил конструктивные элементы антидронових тоннелей, установленных для защиты военной и гражданской логистики на прифронтовых маршрутах.

Речь идет о частичном разрушении опор, которые обеспечивают устойчивость защитных коридоров над проезжей частью. Эксплуатацию указанных участков осуществляют инженерные подразделения Сил безопасности и обороны Украины. После фиксации нештатной ситуации к местам повреждений оперативно привлекли дополнительные силы и технику.

Сейчас начаты работы по ликвидации последствий непогоды и восстановлению защитных конструкций. Во власти отмечают, что ситуация находится под контролем, а ремонтные мероприятия направлены на скорейшее восстановление функциональности антидронових тоннелей и безопасного движения на этих участках.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытаются создать плацдарм для наступления в направлении Сум. Силы обороны Украины удерживают ситуацию под контролем и срывают планы противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!