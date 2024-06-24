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На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

Анна Павлова
War
4 минуты
861
На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

Самая "горячая" обстановка сегодня, 24 июня, в течение дня оставалась на Покровском направлении. Там произошло в настоящее время уже 45 атак врага. 33 штурмовых действия отбиты, 12 боестолкновений еще продолжаются.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 июня. С начала суток на украинско-российском фронте произошло 135 боевых столкновений.

На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

Всего 24 июня противник нанес по территории Украины три ракетных удара (шесть ракет), 52 авиационных удара с использованием 70 КАБ. Врагом было задействовано 510 дронов-камикадзе. Около 2700 раз с начала суток были обстреляны позиции наших войск и населенные пункты с использованием разных типов вооружения.

В свою очередь подразделениями нашей авиации и ракетных войск с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, района сосредоточения вооружения и военной техники и склада с боеприпасами противника.

В Генштабе также особо отметили воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского за эффективную боевую работу в течение дня.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении в течение дня успеха не было шести попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев.

На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

На Купянском направлении наши защитники отразили семь атак врага. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем сил обороны.

Лиманское направление к. В течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Украинскими защитниками отражено более 20 попыток захватчиков приблизиться к нашим оборонным позициям. По всему направлению с начала суток враг уже потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники.

На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

На Северском направлении количество боестолкновений увеличилось до 22. 20 атак отбито, 2 боя еще продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая. По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении составили 84 человека. Кроме того, уничтожена боевая машина пехоты и автомобиль. Поражены два блиндажа с личным составом.

На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

Нашими защитниками отражены девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков на Краматорском направлении в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Торецкое направление. Здесь враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Южного, Северного и Торецкого. Восемь атак отбиты, одна – продолжается. Ситуация напряженная.

На Покровском направлении агрессор не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Силы обороны принимают меры по истощению российских оккупационных войск и недопущению их продвижения в глубь территории Украины. По имеющейся информации, за сутки враг здесь потерял 185 оккупантов убитыми и ранеными.

На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Парасковеевки. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Шахтерском направлении агрессор четырежды пытался прорваться в районе Урожайного. Три штурмовых действия успеха не имели, продолжается бой. Ситуация контролируется.

На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

На Приднепровском направлении враг предпринял пять попыток вытеснить наших защитников на левобережной части Днепра. Три штурмовых действия успешно отбиты, два – продолжаются.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Юрия Содоля уволили с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Его заменит бригадный генерал Андрей Игнатов.

Ранее в ДБР поступило заявление на Содоля : начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич просил проверить деятельность военачальника. По информации источников OBOZ.UA, Содоля подозревают в некомпетентном командовании, что привело к потерям территорий, также генерал-лейтенанта просят проверить факт сотрудничества с РФ.

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