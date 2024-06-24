На фронте произошло 135 боевых столкновений: в Генштабе назвали самое горячее направление

Самая "горячая" обстановка сегодня, 24 июня, в течение дня оставалась на Покровском направлении. Там произошло в настоящее время уже 45 атак врага. 33 штурмовых действия отбиты, 12 боестолкновений еще продолжаются.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 июня. С начала суток на украинско-российском фронте произошло 135 боевых столкновений.

Всего 24 июня противник нанес по территории Украины три ракетных удара (шесть ракет), 52 авиационных удара с использованием 70 КАБ. Врагом было задействовано 510 дронов-камикадзе. Около 2700 раз с начала суток были обстреляны позиции наших войск и населенные пункты с использованием разных типов вооружения.

В свою очередь подразделениями нашей авиации и ракетных войск с начала этих суток нанесены поражения по трем районам сосредоточения личного состава, района сосредоточения вооружения и военной техники и склада с боеприпасами противника.

В Генштабе также особо отметили воинов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского за эффективную боевую работу в течение дня.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении в течение дня успеха не было шести попыток оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь атак врага. В настоящее время еще продолжаются три боестолкновения вблизи Степной Новоселовки. Ситуация под контролем сил обороны.

Лиманское направление к. В течение дня активность врага была сосредоточена вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Макеевка, Невское, Терны, Торское и в Серебрянском лесу. Украинскими защитниками отражено более 20 попыток захватчиков приблизиться к нашим оборонным позициям. По всему направлению с начала суток враг уже потерял 92 человека погибшими и ранеными, а также пять единиц вооружения и военной техники.

На Северском направлении количество боестолкновений увеличилось до 22. 20 атак отбито, 2 боя еще продолжаются. Ситуация напряженная, но контролируемая. По имеющейся информации, потери оккупантов на этом направлении составили 84 человека. Кроме того, уничтожена боевая машина пехоты и автомобиль. Поражены два блиндажа с личным составом.

Нашими защитниками отражены девять штурмовых действий со стороны российских захватчиков на Краматорском направлении в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Клещиевки. Ситуация под контролем украинских защитников.

Торецкое направление. Здесь враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Южного, Северного и Торецкого. Восемь атак отбиты, одна – продолжается. Ситуация напряженная.

На Покровском направлении агрессор не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Силы обороны принимают меры по истощению российских оккупационных войск и недопущению их продвижения в глубь территории Украины. По имеющейся информации, за сутки враг здесь потерял 185 оккупантов убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника успеха не имели в районах Карловки, Красногоровки и Парасковеевки. Ситуация находится под контролем наших защитников.

На Шахтерском направлении агрессор четырежды пытался прорваться в районе Урожайного. Три штурмовых действия успеха не имели, продолжается бой. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении враг предпринял пять попыток вытеснить наших защитников на левобережной части Днепра. Три штурмовых действия успешно отбиты, два – продолжаются.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Юрия Содоля уволили с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Его заменит бригадный генерал Андрей Игнатов.

Ранее в ДБР поступило заявление на Содоля : начальник штаба бригады Нацгвардии "Азов" Богдан Кротевич просил проверить деятельность военачальника. По информации источников OBOZ.UA, Содоля подозревают в некомпетентном командовании, что привело к потерям территорий, также генерал-лейтенанта просят проверить факт сотрудничества с РФ.

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