На фронте произошло более 200 столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих точках и успехах Сил обороны

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 18 октября на фронте было зафиксировано 202 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 19 октября.

В течение суток путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанес 64 авиационных удара, сбросив 91 управляемую авиабомбу. Кроме этого, враг совершил более 3500 тысяч обстрелов, из них 78 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Александровка и Локня Сумской области; Пискуновка, Переездное, Звановка, Иванополье, Торецк, Зверево, Вознесенка, Курахово, Александрополь, Кураховка, Песчаное, Покровск и Шахтерское Донецкой области; Алисовка Харьковской области; Ольговка Херсонской области.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также поражены три орудия на огневых позициях и еще один важный объект оккупантов.

На Харьковском направлении враг 4 раза проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 23. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Голубовки, Синьковки, Новоосинового, Степной Новоселовки, Песчаного, Колесниковки, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Дружелюбовки, Тернов, Макеевки и Торского.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Предтечиного и Ступок украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется. Враг действовал при поддержке авиации – атаковал КАБами в районе Никифоровки.

При поддержке бомбардировочной авиации враг семь раз атаковал в районах Торецка и Делиевки на Торецком направлении.

На Покровском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили 35 атак. Враг пытался продвинуться неподалеку от Романовки, Селидового, Променя и Михайловки.

Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Желанное Второе, Новодмитровка, Горняк, Новоселидовка, Кураховка, Георгиевка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Константиновка оккупанты 55 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Десять атак противника остановили наши защитники в районе Новоукраинки и Богоявленска на Времовском направлении.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции сил обороны в районах Новоданиловки.

Шесть бесполезных попыток захватить позиции наших защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 36 авиаударов, применив 54 управляемых авиабомбы. В целом россияне совершили более 200 обстрелов.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили восемь танков, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня, три крылатых ракеты, 38 автомобилей и 25 единиц специальной техники оккупантов.

Напомним, оккупационная армия РФ пытается вернуть под свой контроль территории в Курской области. На Курщине путинские войска продвинулись в пределах главного украинского выступа.

Ранее сообщалось, что украинские воины отбросили захватчиков в районе Кругляковки на Купянском направлении. При этом оккупанты имеют продвижение на нескольких участках фронта Донецкой области.