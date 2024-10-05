На фронте за сутки произошло 159 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где было горячее всего

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 159 боевых столкновений. Бои продолжаются вдоль всей линии фронта, тяжелее всего – на Кураховском и Купянском направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook по состоянию на 08.00 15 октября. Там отметили, что украинские воины сдерживают вражеские атаки.

Уточняется, что 4 октября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 3 ракетных удара четырьмя ракетами, 82 авиационных удара, использовав, в частности, 142 КАБ. Кроме этого, совершил более 4400 обстрелов, 161 из них – из РСЗО.

Украинские защитники не остались в долгу и поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, одно артиллерийское средство на огневой позиции, три пункта управления, один пункт управления БПЛА и один РЛС захватчиков.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

Купянское направление. Число атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

Лиманское направление. Украинская армия остановила 15 атак оккупантов недалеко от Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

Северское направление. Силы обороны Украины отразили три штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки.

Краматорское направление. Украинские воины остановили девять попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часова Яра, Калиновки, Ступочек и Андреевки.

Торецкое направление. В общей сложности враг 14 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Наносил авиаудары КАБами.

Покровское направление. Украинские воины отразили 15 штурмов и атак в районах населенных пунктов Николаевка, Селидово и Лисовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Кураховское направление. Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявления, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ореховское направление. Произошли четыре боевых столкновения в районах Роботино, Малых Щербаков и Каменского.

Также Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, а на границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие – ведут обстрелы и диверсионную деятельность.

Новость дополняется...