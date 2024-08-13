На Харьковщине продлили комендантский час: каких населенных пунктов это касается

На Харьковщине в пяти районах увеличат продолжительность комендантского часа. Изменения затронут 201 населенный пункт, с 12 августа комендантский час уже увеличен для двух громад.

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В городах и селах, на которые распространится продление комендантского часа, он будет установлен с 17 часов вечера до 9 часов утра. Детали принятого в Совете обороны области решения раскрыл глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Накануне, 12 августа, об усилении комендантского часа было объявлено в двух громадах, Дергачевской и Липецкой. А уже 13 августа Синегубов объявил, что вскоре решение об установлении ограничений на пребывание на улице с 17 вечера до 9 утра распространится на 201 населенный пункт в нескольких районах области.

"Когда мы говорили о двух громадах, это было только начало. На самом деле в 5 районах, это 201 населенный пункт, будем усиливать комендантский час. Это было решение Совета обороны области", – отметил глава Харьковской ОВА.

В частности, речь идет об 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 – Чугуевском, 41 – Харьковском, 42 – Богодуховском и 73 – Купянском районах.

Необходимость усиления ограничений, по словам Синегубова, обусловлена активизацией диверсионно-разведывательных групп врага в регионе и необходимостью усилить противодействие ДРГ со стороны украинских спецслужб.

В регионе продолжается эвакуация населения из приграничной области и населенных пунктов, находящихся под постоянными вражескими обстрелами и атаками дронов. В частности, речь идет о Купянске. По словам Синегубова, в настоящее время эвакуировано около 14 тысяч гражданских, в том числе более тысячи детей. Нуждаются в эвакуации еще около 70 семей с детьми: их не всегда удается найти по привычным адресам.

Напомним, на днях в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации. В него вошли 50 населенных пунктов, включая Херсон.

Также 7 августа стало известно, что в Сумской области проведут обязательную эвакуацию из 23 населенных пунктов пограничной полосы.