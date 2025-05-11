На Харьковщине вражеский дрон попал в машину, ранены супруги. Фото

Российские оккупационные войска в течение воскресенья, 11 мая, били из разного вооружения по Харьковской области, в результате чего пострадали пятеро мирных жителей. В частности, враг ударил дроном по гражданской машине в населенном пункте Барановка в Богодуховском районе.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры. В больницу попала супружеская пара.

"В 16:00 ВС РФ попали дроном по автомобилю в с. Барановка. Транспортное средство получило повреждения, ранены супруги – 53-летний мужчина и женщина 54 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", – рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что совместно со следователями Национальной полиции Украины принимают все надлежащие меры для документирования преступлений, совершенных вражескими войсками.

Кроме того, в течение дня оккупанты неоднократно били по Купянщине. Ориентировочно с 9:55 до 10:30 враг нанес удары FPV-дронами по Купянску и поселку Стецковка. В населенных пунктах повреждены домовладения.

Также утром военные России сбросили КАБ на поселок Садовод Купянского района. Повреждения получили жилой дом и хозяйственные постройки. Пострадали две мирные жительницы – у женщин в возрасте 54 и 56 лет острая реакция на стресс.

Зафиксировано также попадание вражеских FPV-дронов по Золочевской громаде Богодуховского района. В результате удара беспилотника по поселку Ивашки, ранен 54-летний мужчина. В состоянии средней тяжести он госпитализирован.

"При процессуальном руководстве Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 мая армия РФ осуществила авиаудар тремя КАБами ФАБ-250 по Константиновке Донецкой области. Повреждены частный дом, линия газоснабжения и ЛЭП.

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