Оккупанты ударили по жилому сектору Харьковщины: разрушены дома, произошел пожар, пострадали две женщины. Фото

Днем 11 мая российские войска сбросили управляемую авиабомбу на село Садовод, входящее в Великобурлукскую громаду Купянского района Харьковской области. В результате авиаудара разрушены жилые здания, возник пожар.

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Во время обстрела пострадали две женщины – у них диагностирована острая стрессовая реакция. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Повреждены два двухэтажных жилых дома, в которых вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 130 квадратных метров, сгорели квартиры и хозяйственные постройки.

"Пострадали две женщины – у них острая стрессовая реакция. Во время тушения спасатели ГСЧС спасли кролика", — сообщили в ГСЧС.

К ликвидации последствий российских обстрелов были привлечены два пожарно-спасательных отделения и медицинский расчет ГСЧС. Спасатели работали на месте, пока пожар не удалось полностью потушить.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 мая российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами-камикадзе. Враг запустил БПЛА впервые за три дня, которые по легенде Кремля были "перемирием".

В общем противник атаковал Украину 108 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Приморск на временно оккупированной территории Запорожской области.

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