 На Херсонщине авто наехало на российскую мину: два человека погибли, два ранены

В селе Ищенка Херсонской области, которое было освобождено от российской оккупации в начале ноября 2022, мирные жители подорвались на вражеской мине в поле. Два человека погибли, двое пострадали.

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Они наехали на взрывное устройство на автомобиле. Оба выживших – мужчина и женщина – доставлены в больницу, медики диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Ранения двух других людей оказались смертельными, помочь им было невозможно.

"Трагические случаи свидетельствуют о том, что люди, к сожалению, часто пренебрегают запретом передвигаться по территориям, где еще не работали саперы", – напомнили в областной военной администрации.

Поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри – это зоны повышенной опасности. Пока их не разминировали, заходить или заезжать туда опасно.

"Не стоит рисковать собой, какой бы большой ни была необходимость посетить такие места! Если перед вами подозрительный предмет – немедленно отойдите на значительное расстояние и сообщите о находке спасателям или стражам порядка", – призвала пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киевской области с начала деоккупации правоохранители зафиксировали 25 случаев подрыва граждан на минах (по состоянию на начало февраля 2023). Кроме того, в результате детонирования вражеских боеприпасов было повреждено 25 единиц техники.

– Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой обозначены потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

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