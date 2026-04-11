На Херсонщине в результате вражеских атак погибли два человека

В субботу, 11 апреля, российские войска нанесли удары по Херсону и области. Известно о по меньшей мере двух погибших в результате вражеских атак.

Видео дня

Также есть пострадавшие в облцентре. О последствиях российского террора рассказали в Херсонской областной прокуратуре и Херсонской ОВА.

Что известно

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что около 08:45 военные РФ ударили дроном по одной из улиц в Херсоне. В результате атаки погиб 51-летний мужчина.

Кроме того, около 09:30 оккупанты совершили удар БпЛА по селу Федоровка Херсонского района. В результате атаки погибла 73-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на улице.

"Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, которые привели к гибели гражданских лиц (ч. 2 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры совместно со следователями полиции проводят неотложные следственные действия и принимают меры для фиксации и расследования военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ", – указано в сообщении прокуратуры региона.

Между тем начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько сообщил, что утром в Корабельном районе обнаружили тело мужчины 1975 года рождения.

"Вероятная причина смерти — вражеский обстрел. Соболезнования родным и близким погибшего", – написал он.

Вероятно, речь идет о мужчине, о гибели которого сообщили в Херсонской областной прокуратуре. Возраст жертвы в обоих сообщениях совпадает. В то же время, по данным Шанько, тело погибшего обнаружили около 08:30, тогда как прокуратура отмечает, что россияне устроили смертельную атаку на Херсон на 15 минут позже, около 08:45.

Кроме того, ориентировочно в 07:20 россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона.

"В результате удара пострадала 24-летняя медсестра одной из больниц. Ее госпитализировали со взрывной травмой, контузией и острой реакцией на стресс", – рассказали в Херсонской ОВА.

Также в этом же районе облцентра захватчики атаковали с беспилотника еще одно авто.

"Под удар попал 61-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочные ранения руки. Пострадавший — под наблюдением медиков", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Атаковали дроном еще одно авто россияне и в Корабельном районе: в этом случае обошлось без пострадавших, отметил Шанько.

За медицинской помощью также в субботу обратилась горожанка, пострадавшая из-за российского обстрела Корабельного района накануне.

"У 57-летней херсонки – взрывная травма и острая реакция на стресс. Сейчас она получает медпомощь", – говорят в Херсонской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля оккупанты ударили по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки сгорели грузовики, погиб водитель одного из них.

Также ночью оккупанты ударили дронами по Одессе. В городе прозвучало много взрывов, вспыхнули пожары. На 7 часов утра субботы известно о по меньшей мере двух погибших и двух раненых горожан. Повреждения получили транспортное, промышленное и энергетическое предприятия.

А в Сумах войска РФ ударили дроном по жилому дому. Известно о разрушениях и пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!