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Россия атаковала Украину баллистикой, взрывы слышали на Киевщине и Полтавщине: первые подробности

Анна Павлова
War
1 минута
25,5 т.
Россия атаковала Украину баллистикой, взрывы слышали на Киевщине и Полтавщине: первые подробности

В пригороде Киева и в Полтавской области раздались взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги.

Видео дня

Об этом пишут мониторинговые каналы. Впрочем, официальной информации пока нет.

Россия атаковала Украину баллистикой, взрывы слышали на Киевщине и Полтавщине: первые подробности

Также под атакой находится город Кропивницкий.

"Балистика мимо Харьковщины курсом на Кременчугский район. Также баллистика курсом на Киев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что есть угроза атаки для Кременчуга. Также сообщают о повторных взрывах в пригороде Киева. Угроза продолжается, не оставляйте укрытия.

Как отмечают мониторинговые каналы, всего около 30 мопедов сегодня в воздухе.

Ситуация по состоянию на один час:

– Мопед восточной Чернигова - возможно слышать антимопедную работу.

– 3 мопеда в районе Сум.

– Мопед из Сумской области перелетает в Полтавскую.

–.Мопед курсом на/через Кременчуг.

– Мопед из Днепропетровской области перелетает в Полтавскую область.

– Мопед летит через Александрию курсом юго-западным.

– Мопед пролетел Никополь курсом северным; Мопед из Криворожского района смещается в сторону Кировоградской области.

– 4 мопеда покидают Николаевскую область в сторону Винницкой.

– 3 мопеда на юге Кировоградской области, курс северный и западный.

– 8 мопедов из Бериславского района в сторону Нового Буга/Березнеговатого.

– 3 мопеда из Николаевской области перелетели в Одесскую область, курс северо-западный.

Также сообщают о повторных взрывах в пригороде Киева. Угроза продолжается, не оставляйте укрытия.

По состоянию на 01:18 около 35 шахедов над Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты атаковали дроном жителей Херсона. В результате удара двое мужчин 53 и 75 лет и 55-летняя женщина получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

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