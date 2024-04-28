'На кону – выживание нации': Кулеба объяснил, что может заставить Путина отступить

Российский диктатор Владимир Путин может отступить и прекратить войну против Украины при двух условиях. Речь идет о твердой вере партнеров в досягаемость победы Украины и отсутствии страха перед лидером Кремля, который он чувствует как "политическое животное".

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью каналу CNN. Чиновник отметил, что едва почувствовав страх, диктатор становится более агрессивным.

"От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И во-вторых, отсутствие страха перед Путиным. Потому что Путин – политическое животное, которое чует страх", – подчеркнул министр.

В то же время, отметил Кулеба, если диктатор почувствует силу, которую, например, продемонстрировал Конгресс, приняв помощь для Украины, он будет вынужден отступить.

Также глава украинского МИД поблагодарил американских законодателей за утверждение пакета финансирования военной помощи. Он подчеркнул, что цена победы России будет гораздо больше, чем цена поддержки Украины сегодня. Также Кулеба отметил, что каждая задержка в оказании помощи компенсируется жизнями украинских солдат.

"Все, что мы потеряли с осени до сегодняшнего дня, мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия… Мы знаем, что будет, если мы проигрываем, и поэтому мы продолжим бороться", – подчеркнул Кулеба, добавив, что "на кону – выживание нации, выживание суверенного государства".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Кулеба поблагодарил США за одобрение новой помощи, однако заявил, что Западу следует признать, что "эра мира в Европе закончилась". Киеву неизбежно понадобится дополнительная помощь в борьбе с российским полномасштабным вторжением.

– Также Кулеба считает, что возвращение домой военнообязанных граждан Украины, которые в разгар полномасштабной войны и всеобщей мобилизации находятся за границей, является вопросом справедливости. После выезда за границу у этих людей были все надлежащие правовые статусы и выплаты, которые предназначались для граждан нашего государства.