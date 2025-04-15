На Курщине дроны попали в склад боеприпасов войск Путина: говорят, что 'сгорело все'. Видео

В Курской области РФ дроны атаковали склад боеприпасов российских оккупантов. Россияне в сети жалуются, что на вражеском объекте "сгорело все", среди военных страны-агрессора есть раненые.

Видео дня

"В Курске неизвестные дроны попали в склад боеприпасов россиян", – сообщил утром во вторник, 15 апреля, руководитель Центра противодействия коррупции СНБО Андрей Коваленко.

Тем временем россияне в сети жалуются на массированную атаку БПЛА по месту расположения оккупантов на Курщине и последующую детонацию БК.

По их словам, на вражеском объекте "сгорело все".

Находившиеся на объекте военные РФ якобы "успели выпрыгнуть" и убежать, однако из-за взрывной волны получили осколочные ранения.

В минобороны РФ заявили, что за ночь российская ПВО уничтожила 115 БПЛА – 109 из них над Курщиной.

В сети также опубликовали фото пожаров в двух многоэтажках в Курске. По данным СМИ, вследствие работы российской РЭБ один из БПЛА попал в жилой район.

Власти Курщины заявили о гибели 85-летней женщины и девяти раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в результате удара по пункту управления ВС РФ в Гуево на Курщине 11 апреля ликвидированы семь военнослужащих, еще четверо ранены, в том числе командир полка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!