Среди раненых – командир полка: появились данные о результатах удара по пункту управления российских войск на Курщине

Появились данные о результатах удара по пункту управления российских оккупантов в Курской области 11 апреля. В результате атаки в н.п. Гуево ликвидировано 7 военнослужащих, еще четверо получили ранения: среди них командир полка.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Там отметили, что удар был нанесен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS.

"11.04.2025, около 17:15, был нанесен ракетный удар по передовому пункту управления войск 30-го мотострелкового полка (в/ч 72162), расположенному в н.п. Гуево, Суджанский район, Курская область", – говорится в сообщении.

В результате попадания:

– 7 человек ликвидировано, среди них заместитель командира полка, командир взвода связи, 5 военнослужащих разведывательной роты;

– 4 человека ранены, известно, что пострадал командир 30 мотострелкового полка – полковник Шипицин.

В Telegram-канале отметили, что объект неоднократно подвергался атакам с применением беспилотников и ракет. В то же время, по имеющейся информации, командование РФ не приняло достаточных мер по его перемещению или маскировке.

Напомним, в сети появилось видео с последствиями мощного удара по полевому аэродрому на территории Белгородской области. По предварительной информации, удар был нанесен с помощью ракет M30A2, оснащенных вольфрамовыми шариками, с применением системы залпового огня HIMARS. Объект был расположен в поселке Ивня, всего в 60 км от границы с Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР продолжают уничтожать военные РФ и снижают их возможности продолжать агрессивную войну против нашего государства. Для поражений враждебных целей активно используются ударно-разведочные беспилотники "Сыч".

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