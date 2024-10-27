На Курщине россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, – Вонг

На Курском направлении, где украинские военные 1-й отдельной танковой Северской бригады выполняют боевые задания, россияне активизировали штурмовые действия с использованием бронетехники. Российское командование приказало своим подчиненным не брать украинских бойцов в плен.

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Об этом сообщила пресс-офицер бригады Дина Вонг в эфире всеукраинского телемарафона. "Враг предоставил своему личному составу приказ не брать в плен украинских военных", — сказала она.

Вонг подчеркнула сложность ситуации, в которой приходится работать украинским военным, но отметила отважную работу украинской пехоты, устойчиво удерживающей позиции даже в условиях постоянных атак противника.

Когда начинаются штурмовые действия, украинские военные оперативно отрабатывают по вражеской технике и личному составу, используя танки, артиллерию и дроны.

"Нам известно о том, что они пытаются накопить свою пехоту. Когда начинаются штурмовые действия, мы сразу отрабатываем по личному составу и технике противника. Каждая наша операция – это совокупность действий наших танкистов, артиллерии, операторов БПЛА", – подчеркнула Дина Вонг.

Напомним, недавно стало известно, что российские военные казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ. В американском Институте изучения войны отмечают, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

Напомним также, украинские десантники 25 октября показали "дорогу смерти" в Курщине. Так оккупанты прозвали участок пути между Снагостью и Зеленым Путем протяженностью в 14 км, устланный уничтоженной российской техникой.

Ранее потери российских войск за время Курской операции озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он также назвал "откровенной дезинформацией" заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении около 2 тыс. украинских военных в Курщине российскими силами.

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