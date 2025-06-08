На Курщине украинские операторы дронов нанесли сокрушительные удары по врагу. Видео

Украинские пограничники продолжают наносить потери российским оккупационным войскам. Недавно они уничтожили 12 вражеских укрытий, склад FPV-дронов и четыре стартовые позиции российских дроноводов, а также ряд вооружений, техники и спецоборудования оккупантов.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там уточнили, что эти поражения осуществили операторы боевых дронов подразделения РУБпАК 5 пограничного отряда на Курском направлении.

"Курское направление. Операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда нанесли серии сокрушительных ударов по врагу", – говорится в сообщении.

По подсчетам украинских воинов, в целом было уничтожено:

12 укрытий

4 стартовые позиции вражеских БпЛА

1 склад FPV-дронов

2 артиллерийские позиции

1 огневая позиция

4 автомобиля

4 мотоцикла

4 телекоммуникационные вышки

1 антенна РЭБ.

"Ликвидировано не менее 10 оккупантов", – уточнили пограничники.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, самолет, 158 БпЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 146 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

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