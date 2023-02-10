На Львовщине российская ракета упала возле автобусной остановки: подробности

В ходе массированной атаки по Украине утром 10 февраля несколько своих ракет Россия запустила и в сторону Львовской области. Там сработала работа противовоздушной обороны, одна из вражеских ракет упала и не разорвалась прямо у автобусной остановки.

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Это произошло недалеко от села Козлов в Золочевском районе. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Чрезвычайщики работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", – написал он.

В то же время из-за падения ракеты в этом районе вынуждены были перекрыть движение для транспортных средств. Патрульные направляли автомобили, направлявшиеся из Киева, через населенные пункты Буск и Красное.

В то время как транспортные средства, которые ехали в направлении столицы, направлялись через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

Напомним, что утром в пятницу по всей Украине объявили воздушную тревогу, которая продлилась три с половиной часа. За это время РФ совершила массированную ракетную атаку: взрывы раздавались в регионах от востока до запада. Были подтверждены прилеты в Харькове, Запорожье и на Хмельнитчине, а в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях – работа ПВО.

"Благодаря работе наших Сил ПВО, во Львове прилетов не было. Глава ЛОВА сообщил, что ракета оккупантов упала в Золочевском районе возле автобусной остановки, но не взорвалась. Сейчас на месте работают чрезвычайщики. Патрульные регулируют движение транспорта", – прокомментировал мэр города Андрей Садовый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетной атаки России по Украине 29 декабря во Львове было обесточено 90% города. Объекты критической инфраструктуры перешли к работе от дизель-генераторов.

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