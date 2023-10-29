На Мелитопольском направлении продолжается наступление, уничтожены сотни оккупантов – Тарнавский

Украинские военнослужащие продолжают наступательную операции на Мелитопольском направлении. В ходе боев воины ВСУ уничтожают сотни оккупантов и десятки единиц техники.

Также российские захватчики сдаются в плен. Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, 13 оккупантов на Мелитопольском направлении сдались в плен. Общие потери врага в живой силе за сутки составили 489 человек.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" в течение суток выполнили 1217 огневых задач.

В ходе боев были уничтожены 25 единиц военной техники противника. В частности, 8 танков, 3 боевых бронированных машины, 10 беспилотников и 4 автомобиля. Также украинские войска уничтожили 5 складов боеприпасов врага.

В свою очередь войска РФ нанесли 7 авиационных ударов, провели 51 боевое столкновение и совершили 759 артобстрелов.

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Напомним, российская оккупационная армия пытается усиливать свои атаки в Украине, пока внимание Запада приковано к конфликту Израиля и Палестины. В этом ситуации кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает вернуть России инициативу до зимы.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия продолжает интенсивно обстреливать гражданские объекты в Херсонской области. За сутки враг сбросил на мирных жителей более 30 управляемых авиабомб. Также оккупанты применяют малые партии БПЛА, чтобы разведать места дислокации средств противовоздушной обороны.

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