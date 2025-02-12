'На небе стало одним ангелом больше': в боях с оккупантами погиб защитник с Киевщины. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб Виктор Семененко, уроженец села Шпили в Киевской области. Ему был всего 41 год.

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Об этом сообщили в местной группе в Facebook. "На небе стало больше ангелом одним... Снова жгучая боль сжимает наши сердца, снова не хочется верить, не хочется воспринимать страшное известие о гибели нашего жителя села Шпили Семененко Виктора Сергеевича", – говорится в сообщении.

Герой родился 21 марта 1984 года. Виктор погиб, выполняя свой долг перед Родиной, в бою с оккупантами 9 февраля 2025 года.

"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь потери родного человека, но пусть добрые, светлые воспоминания о Викторе станут сильнее смерти и навсегда останутся в памяти родных, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и чтил…" – отметила автор сообщения Наталья Грищенко.

О дате и времени похорон обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Андрей Нетруненко за время пребывания в рядах украинского войска получил контузию, однако после реабилитации вернулся на передовую к побратимам. Ему навсегда останется 27 лет.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске простились с военным Максимом Емцем. Он, говорят побратимы, с первых дней на войне заслужил уважение и авторитет.

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