'На небеса ушел отважный боец': на фронте погиб защитник из Львовской области. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб воин из Львовской области Василий Смут. Свой последний бой защитник принял 17 марта в Донецкой области.

На малой родине Героя, который возвращается домой на щите, будут встречать 21 марта, на следующий день его похоронят в родном селе Низы. Трагическое известие сообщили в Белзском городском совете.

"Горькие новости с фронта… 17 марта 2024 года в ходе боевой задачи в Донецкой области погиб наш земляк, житель села Низы СМУТ Василий Ярославович 1986 года рождения... На небеса отправился отважный боец, пусть Господь примет его душу под свою опеку", – отметили на малой родине Героя.

Воина, который навсегда возвращается домой, будут встречать в селе Низы 21 марта. Траурный кортеж около 15 часов дня проедет по селу, будет двигаться он со стороны Львова. Односельчан Героя призвали встретить его и отдать последнее уважение защитнику, отдавшему жизнь за Украину.

Похоронят Василия Смута в Низах в пятницу, 22 марта. Чин похорон начнется в 12:00.

Дома воина ждали родители, жена и дочь.

"Выражаем искренние соболезнования родителям Героя Натальи Филипповне и Ярославу Васильевичу, жене Василисе и дочери Анне, а также всем родным и близким воина", – отметили в Белзском городском совете.

Согласно распоряжению городского головы Белза 20-22 марта в Белзской громаде объявлены днями траура.

Напомним, 20 марта стало известно, что в боях с оккупантами погиб 25-летний шахтер из Червонограда. У молодого воина Вадима Сухорукова остались два сына.

Также в этот же день появилось трагическое известие о том, что на фронте, спасая раненых, погибла боевой медик Анастасия "Троя". Юную хрупкую девушку, рассказывают побратимы, отличала необычайная смелость.

А накануне, 19 марта, в Черкассах простились с воинами, погибшими в боях с оккупантами. Уроженец Донецка Антон Моисеенко и черкасщанин Виталий Коцюба полегли, защищая Донецкую область, с интервалом в два месяца.

Также стало известно, что на фронте погиб защитник из Одесской области Анатолий Михов. Мужчина 23 года проработал на таможне.

Кроме того, сообщалось, что в Ривненской области простились с воином Русланом Мамонтовым. У 49-летнего защитника остались четверо детей.