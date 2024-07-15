На Николаевщине в результате вражеской атаки возник пожар

В понедельник, 15 июля, российские террористические войска ударили ракетами по Николаевщине. В результате атаки вспыхнул пожар.

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На месте попадания загорелась сухая трава. На месте работают соответствующие службы, сообщил в Telegram руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Напомним, накануне вечером Россия обстреляла Мирноград и Лиман в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

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