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На Николаевщине в результате вражеской атаки возник пожар
В понедельник, 15 июля, российские террористические войска ударили ракетами по Николаевщине. В результате атаки вспыхнул пожар.
На месте попадания загорелась сухая трава. На месте работают соответствующие службы, сообщил в Telegram руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
Напомним, накануне вечером Россия обстреляла Мирноград и Лиман в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
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