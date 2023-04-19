На оккупированной территории Запорожской области взорвали мост, чтобы помешать оккупантам возить оружие и военную технику

Украинские защитники взорвали на Запорожье стратегически важный для оккупантов мост. Сооружение уничтожено в направлении населенного пункта Азов через реку Обиточная.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что взрыв раздался ночью 19 апреля около 4:00.

Таким образом, ВСУ отсекают оккупантам альтернативные маршруты объездов для тяжелой техники в направлении Бердянск-Мариуполь.

Как сообщают очевидцы, район разрушенного моста оцепили российские военные, на месте находятся также подразделения так называемой "полиции" оккупантов. Судя по всему, захватчики собираются восстановить взорванный мост.

Интенсивность "бавовны" на объектах дорожной инфраструктуры в последнее время значительно выросла. Это, вероятно, указывает на то, что в ближайшее время начнется контрнаступление ВСУ.

Напомним, что оккупированная часть Запорожской области сегодня является одним из самых опасных регионов для захватчиков и предателей Украины. Настоящим центром сопротивления стал город Мелитополь, где "бавовна" раздается с завидным постоянством.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны заявили, что украинские воины уже ведут контрнаступательные действия на фронте, а у украинского командования есть несколько планов по деоккупации украинских территорий.

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