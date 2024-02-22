'На перевоспитание': Медведев заявил, что жителей оккупированных территорий Украины, взявших паспорта РФ, нужно отправлять в лагеря в Сибирь

Заместитель председателя Совбеза России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев размечтался об издевательствах над украинцами на временно оккупированных территориях. Он заявил, что тех граждан, принявших паспорта РФ, нужно отправлять в лагеря в Сибирь.

Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам. Он отметил, что на оккупированных территориях есть лица, которые, по его мнению, "вредят России".

Таких лиц, по его убеждению, следует "отправлять в Сибирь на перевоспитание" в специальные исправительно-трудовые лагеря.

"Если это люди, которые вредят России, их нужно разоблачать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря", – сказал он.

Кроме того, Медведев размечтался убедить жителей оккупированных регионов, что Россия якобы "возвратилась навсегда".

Ранее Медведев раз размечтался о захвате украинской столицы. По его словам, российские войска могут в будущем оккупировать Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, Медведев снова заговорил об угрозе применения ядерного оружия. Кроме того, российский политик размечтался об украинском городе Одессе. Он заявил, что в России подождали "возвращение Одессы".

Также Медведев заявил, что существование независимой Украины "смертельно опасно" для ее населения. При этом одиозный российский политик отметил, что это будет поводом для возобновления боевых действий, независимо от того, как будет меняться власть в Украине.

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