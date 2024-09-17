На подконтрольную Украине территорию вернули еще 10 детей: самому младшему три года, – Прокудин

Со временно оккупированной территории Херсонской области удалось вывезти еще 10 украинских детей. Сейчас все они уже находятся на свободной от врага земле.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он рассказал, что маленькие украинцы проживали на оккупированной Херсонщине со своими родителями и попечителями.

На подконтрольную Украине территории вернулись семь мальчиков и три девочки. Самому маленькому ребенку всего три года, а самому старшему – 16.

"Возвращение детей – всегда сложный процесс, в том числе и эмоционально. После пересечения украинской границы наши мальчики и девочки сразу получили необходимую психологическую и медицинскую помощь", – написал Прокудин.

Он поблагодарил команду благотворительной организации Save Ukraine, которая работала над возвращением детей.

Всего с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 202 ребенка из Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных Россией территориях Украины проживает свыше 1,5 млн украинских детей. Россияне регулярно вывозят несовершеннолетних, количество депортированных пока установить невозможно, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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