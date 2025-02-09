На Покровском направлении ликвидировано 114 оккупантов: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на фронте

Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Впрочем, наши военные с начала суток ликвидировали 114 оккупантов.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 9 февраля. В общей сложности, с начала суток на фронте произошло 64 боестолкновения.

Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты дальше сосредотачивают усилия на Покровском и Курском направлениях. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

С начала суток от российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых:

– Покровка, Новодмитровка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области;

– Тимофеевка, Клиновая-Новоселовка, Возрожденское Харьковской области;

– Блешня, Костобобров Черниговской области.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отразили один штурм вражеских войск близ Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами по району населенного пункта Нестерне.

На Купянском направлении враг в течение дня четырежды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Богуславки, Петропавловки и Загрызового.

Агрессор увеличил количество атак до шести на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергеевка, Ямполевка и Новолюбовка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники отбивают две атаки оккупантов в районе Часова Яра.

В Торецком направлении враг пять раз пытался идти вперед в районах Торецкая и Щербиновки. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Покровском направлении враг 26 раз начинал столкновение разной интенсивности. Наши защитники отбили 22 вражеских атаки в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения. На Зверево и Покровск враг сбросил две авиабомбы.

Продолжаются ожесточенные бои на Новопавловском направлении. Вблизи Константинополя в течение дня наши защитники отразили пять атак противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении авиаударов КАБы получили Гуляйполе и Красное, населенный пункт Новоселка попал под удары неуправляемыми авиационными ракетами.

На Ореховском направлении удары НАРы получили районы населенных пунктов Пятихатки и Каменское.

В Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбивали 11 атак захватчиков, семь боеприкосновений еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 233 артиллерийских обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним, накануне, 8 февраля, потери российских захватчиков составили 1460 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, самолет, 83 БпЛА оперативно-тактического уровня, 127 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 9 февраля, оккупантам не удалось установить российский флаг над Торецком (Донецкая область). Им помешали действия наших военных, ударивших по врагу сбросом.

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