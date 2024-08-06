На Покровском направлении отражены более 40 атак: в Генштабе рассказали, где идут жесткие бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступать на разных направлениях и пытается прорвать оборону украинских войск. В течение суток 5 августа по всему фронту зафиксировано 133 боевых столкновения.

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Треть всех боевых действий произошла на Покровском направлении, враг атаковал на этом участке более 40 раз. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 августа.

В течение суток войска РФ нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением десяти ракет, 50 авиационных ударов, в том числе задействовали 64 управляемые авиабомбы и 752 удара дронами-камикадзе, совершил 4816 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 114 из них – из РСЗО.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Таратутино, Кровное, Мирополье Сумской области; Волчанские Хутора, Диброва, Петропавловка, Синьковое, Кругляковка Харьковской области; Часов Яр, Воздвиженка, Яблуневка, Новогродовка, Орловка, Мирноград, Торецк, Калиновое, Желанное Второе, Водяное, Урожайное, Макаровка, Новодонецкое, Времовка, Александрополь Донецкой области; Новоандреевка и Железнодорожное в Запорожской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БПЛА, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники и еще одному важному объекту врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои продолжались в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов недалеко от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны также отражены 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины пресекли 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 26 атак недалеко от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций недалеко от Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в направлении Роботиного, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отразили шесть атак противника на наши позиции.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в его тылу. За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, шесть крылатых ракет, 54 автомобиля и одну единицу специальной техники.

Напомним, российские войска добились значительных тактических успехов на Торецком направлении. Захватчики продвинулись в районах населенных пунктов Дружба и Северное. Также враг продолжает продвигаться к востоку от Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник рассказал, что оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

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