На Покровском направлении украинские защитники остановили 63 штурма: данные Генштаба

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения. Большинство из них – на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 63 российских штурма.

О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 27 июля. Там отметили, что украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери.

Действия врага и украинской обороны

По уточненной информации, 26 июля войска РФ нанесли два ракетных и 62 авиаудара, применив 28 ракет и 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществили 5754 обстрела, в том числе 51 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3927 дронов-камикадзе. Агрессор наносил авиаудары по районам Белогорья, Орехова, Щербаков на Запорожье, а также Одрадокаменки Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинской армии поразили одно артиллерийское средство и один склад боеприпасов ВС РФ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили девять вражеских атак. В то же время российская армия нанесла восемь авиаударов (17 КАБов) и осуществила 337 обстрелов, десять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции наших подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении состоялось шесть атак захватчиков: защитники отражали их штурмы возле Радьковки, Купянска и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Кроме этого, пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении подразделения российской армии осуществили две попытки прорыва в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды безуспешно атаковали позиции Сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении агрессор совершил три атаки в районах Торецка и Александро-Калиново.

На Покровском направлении защитники остановили 63 штурма войск РФ в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 12 атак вблизи Темировки, Толстого, Новохатского, Мирного, Зеленого Гая, Малиевки и Воскресенки.

На Гуляйпольском направлении враг не проводил наступательных действий. Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск в районе Каменского на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг 10 раз атаковал позиции Сил обороны. А на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено.

Что предшествовало

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что войска РФ пытаются вклиниться между Покровском и Константиновкой. Сейчас основные усилия врага сосредоточены именно на этом направлении. В целом с зимы его намерения изменились – тогда больше речь шла об окраинах к западу и к югу от Покровска.

На днях впервые за долгое время на Покровском направлении Россия бросила в бой бронетехнику. Однако бойцы 155-й ОМБр им. Анны Киевской отбили механизированный штурм оккупантов, нанеся им потери.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении и недавно смогла продвинуться на северо-запад от райцентра. По мнению экспертов, враг намерен использовать наступление возле Купянска для поддержки будущего окружения города.

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