На Покровском направлении уничтожили САУ и бронемашину врага: видео

На Покровском направлении украинские защитники нанесли врагу очередной мучительной потере. Операторы ударных дронов из батальона БпАК "Корсар" точно уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и боевую бронемашину российских сил.

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Это удалось сделать благодаря точному и эффективному удару с неба. Соответствующее видео опубликовала прессслужба ОСУО "Хортица".

Операция была четко спланирована – операторы дронов выследили цели и нанесли точный удар. В итоге две единицы вражеской техники превратились в металлолом.

"Восточное направление. На Покровском направлении уничтожили САУ и бронемашину противника. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" выследили и нанесли точный удар дронами по вражеской бронетехнике. В результате – у врага минус САУ 2С3 "Акация" и боевая бронемашина", – говорится в сообщении.

На кадрах с места происшествия видно, как железное вражеское горит и взрывается. На востоке горячо, но наши силы продолжают оборонять.

"Мы глаза с неба, которые следят за врагом, эффектно и эффективно превращают его в пепел", – добавили украинские защитники.

Напомним, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 000 враждебных целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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