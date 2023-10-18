На половине территории Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

Вечером 18 октября в восточном и юго-восточном регионах Украины прозвучала сирена, предупреждающая о новой атаке России. Оккупанты выпустили баллистические ракеты, которые угрожают мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Администрации областных и районных администраций указанных областей настоятельно призывают украинцев пройти в бомбоубежища.

Баллистическая ракета — это тип ракеты, которая летит по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. Это одна из самых сложных целей для систем ПВО. Также опасность применения баллистических ракет состоит в том, что они могут преодолевать достаточно большие расстояния за предельно короткое время.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября вечером во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв. После него над городом виднеется дым.

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