На Полтавщине простились с морпехом, погибшим под Николаевкой Донецкой области. Фото, видео

В Горишних Плавнях, Полтавская область, простилась с погибшим на российско-украинской войне бойцом Олегом Бураком. Морпих погиб под Николаевкой Донецкой области.

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О потере сообщил Горишнеплавневский городской совет. Похоронили Олега Бурака на территории Военного мемориала городского кладбища.

Матрос морской пехоты Вооруженных сил Украины Олег Бурак родился 19 апреля 1997 года в Горишних Плавнях. В 2014 году после окончания 11 классов общеобразовательной школы №1 продолжил обучение и получил профессию электромеханика. После этого работал на предприятии "Горлифт" и других предприятиях города.

Мирный труд у Олега отобрали российские захватчики. В июле 2024 года парень был мобилизован на русско-украинскую войну.

9 октября 2024, во время защиты Родины Олег героически погиб возле населенного пункта Николаевка Покровского района Донецкой области.

Светлая память о подвиге Олега Бурака навсегда останется не только в истории Горишнеплавненской громады, но и в новейшей истории Украины.

Также погиб украинский защитник Виктор Стельмах "Саба" – его считали одним из лучших операторов БПЛА в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Герой лично уничтожил около пяти сот оккупантов и стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша".

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибла защитница из Львова Наталья Бойко. Она была доброволицей, с июля 2023 служила на Покровском направлении. У Натальи остался сын.