На Полтавщине российская ракета упала в частный двор и не разорвалась: ее изъяли. Фото

Утром в субботу, 13 января, во время ракетного обстрела Украины российские оккупанты атаковали в том числе и Полтавскую область. В регионе по вражеским целям работали силы ПВО, а в Кременчугском районе упала и не разорвалась одна из ракет противника.

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Ракета упала прямо во двор одного из частных жилых домов. Об этом в Telegram сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

К счастью, на месте падения ракеты обошлось без пострадавших, однако было повреждено хозяйственное сооружение.

На место происшествия прибыли специалисты, которые изъяли российскую ракету.

"Поврежденные здания временно накрыли пленкой и брезентом. Владельцы недвижимости получат средства из местного и областного бюджетов на ремонтные работы", – написал Пронин.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 января в Украине была объявлена воздушная тревога из-за массированной ракетной атаки России. Захватчики запускали ракеты разных типов. Во многих регионах раздавались взрывы, сообщалось о работе сил ПВО, однако были и попадания.

Оккупанты атаковали Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них.

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