'На Рамштайн получили исторический бюджет поддержки': Федоров рассказал о договоренностях и ставке на цифровизацию в ВСУ

Украина получила исторический пакет поддержки от международных партнеров на Рамштайн, что позволит усилить дроновые подразделения и обеспечить базовый минимум для бригад. Параллельно Минобороны развивает систему цифровых офицеров для внедрения инноваций в армии.

Об этом общаясь с журналистами, заявил министр обороны Михаил Федоров. По его словам, ведомство изменило подход к сотрудничеству с партнерами, представляя конкретные проекты и план ведения войны. Благодаря этому удалось привлечь средства для поддержки дроново-штурмовых подразделений, базовое обеспечение бригад дронами, оперативные дроны и дополнительные ракеты ПАК-3 для ПВО.

"На Рамштайне получили исторический бюджет поддержки от партнеров. Мы изменили подход к работе с партнерами. Начали питчить конкретные проекты. Показали на Рамштайне наш план войны, затем проекты и операции, которые нужно выполнить. Объяснили связь и что получат партнеры благодаря этому", – отметил Федоров.

Кроме этого, в ВСУ развивают вертикаль цифровых офицеров, которые будут внедрять инновации в армии.

"Уже назначен первый цифровой офицер. В каждом корпусе, каждой бригаде будет цифровой офицер, который будет внедрять инновации и изменения", – добавил министр.

Также продолжается оптимизация процесса получения отсрочки. По словам Михаила Федорова, это позволило избежать очередей в ТЦК. Одновременно команда работает над экономической войной, в частности над блокированием российского "теневого флота" и ограничением переработки нефти РФ.

"Россия с конвейера сразу запускает по нам ракеты. Поэтому они увеличили экспорт сырой нефти – им нужен "кэш". У них растет дефицит бюджета. Поэтому нам нужно давить дальше, потому что мы подходим к болевой точке", – заявил министр.

Вместе с тем создаются центры компетенций в ключевых технологических направлениях. Речь идет о дронах, Middle Strike (класс украинских ударных беспилотников средней дальности), Deep Strike (класс украинских дальнобойных ударных дронов большой дальности), артиллерия и другие.

"Задача центров – постоянно анализировать, какой следующий шаг, и побеждать в войне технологий", – объяснил Федоров.

Кроме того, министр отметил критическую потребность в ракетах типа ПАК-3 для ПВО и анонсировал планы создания совместных консорциумов с партнерами для ускоренного производства ракет такого типа.

"У Украины есть большой потенциал, чтобы самостоятельно производить противобаллистические комплексы и ракеты. Нам нужен отдельный проект на это – там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", – заявил он.

Напомним, министр обороны Михаил Федоров рассказал о масштабной трансформации украинской системы противовоздушной обороны. Главным фокусом стали оперативные изменения, которые позволяют быстро реагировать на атаки российских дронов и ракет. Благодаря новым подходам ПВО стала более эффективной, а контроль за защитой неба – более прозрачным.

Как сообщал OBOZ.UA,отключение систем Starlink у российских оккупантов усилило возможности наших защитников иулучшило защиту гражданского населения. Украинская сторона провела значительную работу по регистрации терминалов Starlink и созданию антифрод-системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!