На румынском берегу Тисы обнаружили утопленника. Фото

На берегу реки Тиса в Румынии обнаружили очередного утопленника. Тело мужчины было с признаками продолжительного пребывания в воде.

Видео дня

Об этом военнослужащим ГНСУ сообщили румынские пограничники. В настоящее время уточняется информация о наличии документов при погибшем.

"Тело мужского пола обнаружили вчера вечером, оно имеет признаки длительного пребывания в воде", – сообщили пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда.

В целом, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину это уже 39-й трагический случай обнаружения тела мужчины на речном участке границы.

"Еще раз призываем избегать рисков, угрожающих вашей жизни", – подчеркивают пограничники.

Ранее в Тисе нашли утопленника с документами, который пропал в середине июля в Карпатах. Им оказался Александр Гашевский, 20-летний студент Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Тису уже прозвали "рекой смерти": с начала полномасштабного вторжения в ней утонули уже более 30 мужчин, говорится в материале OBOZ.UA.

Ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко предупредил о коварстве Тисы: эта река имеет стремительное течение, места, где затягивает вниз, и корни деревьев на днище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!