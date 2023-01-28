На складе оккупантов произошла 'бавовна' во время подвоза снарядов. Видео

Украинские защитники эффектно подорвали склад российских оккупантов, именно тогда, когда туда подвозили снаряды. От детонации боеприпасов в воздух взлетел даже автомобиль, транспортировавший груз.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что вражеский склад в Луганской области обнаружила аэроразведка пограничников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Они дождались, пока россияне подвезут туда снаряды, после чего передали координаты артиллеристам ВСУ. Тыловая база была уничтожена точным ударом. Потери противника устанавливаются.

Напомним: ранее украинские защитники показали зрелищное видео работы с дронов. На Бахмутском направлении наши защитники "демобилизовали" российских оккупантов с помощью дронов.

Они притаилась в окопе в надежде спрятаться от ВСУ, однако из-за окопных сбросов от аэроразведчиков Добровольческого подразделения "Хартия" захватчики начали панически бегать, пытаясь как-то спастись. Солдаты путинской армии были ликвидированы, поскольку захватчикам не место на украинской земле.

Тем временем под Угледаром была "демилитаризована" техника оккупантов. Там, благодаря усилиям бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, сгорели два танка и БМП-3 врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ только за последние четыре дня уничтожили четыре места базирования захватчиков. В частности, удачную работу украинских войск зафиксировали в Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожье;

– Россия в боях за Соледар потеряла столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне. Ожесточенная битва за город продолжается.

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