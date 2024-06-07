На Сумщине планируют эвакуировать людей еще из восьми населенных пунктов: что известно

На Сумщине объявили эвакуацию из еще восьми населенных пунктов, которые находятся под границей с Россией. Решение было принято на заседании Совета обороны области 6 июня и связано с риском обстрелов.

Об этом 7 июня в эфире "Єдиних новин" сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх. Во время телемарафона чиновник не назвал конкретные населенные пункты, уточнив только, что они – в 10-километровой пограничной зоне.

Эвакуировать граждан предложило военное командование. "Это несколько населенных пунктов, которым угрожают обстрелы.... Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с громадами будут выполнять это решение", – сказал Артюх.

Власти призвали граждан быть внимательными и следовать указаниям спасателей для безопасного выезда. Детали о конкретных населенных пунктах и ​​маршрутах эвакуации будут сообщены дополнительно через официальные каналы связи Сумской ОВА.

В мае добровольная эвакуация была объявлена из приграничных населенных пунктов Сумщины Белополье и Ворожба. Выехали около 1,5 тыс. человек, в том числе более 200 детей.

Согласно информации с открытых источников, с начала 2024 года в Сумской области в результате российских обстрелов погибли 50 гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая в Государственной пограничной службы сообщили, что подразделения ВС РФ продолжают находиться вблизи границы с Сумской областью, однако численность этой группировки была недостаточна для развертывания полномасштабных боевых действий.

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