На Таврическом направлении уничтожено 20 единиц техники РФ в сутки: детали

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский представил сводку о текущей обстановке на южном направлении на вечер 3 сентября. Он также рассказал о потерях армии РФ в боях.

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Про это сообщается в его Telegram-канале. За последние 24 часа артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении успешно выполнили 1328 артиллерийских задач.

"На Таврическом направлении идет работа Сил обороны. Всего за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов", – говорится в сообщении.

По данным Тарнавского, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

"За последние сутки потери врага составили 249 человек (безвозвратные – 76, раненые – 170, плен – 3). Уничтожены 20 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 2 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских оккупантов. Среди "денацифицированных" захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.

– ВСУ продолжают наступательные операции на южном направлении, в то же время оккупанты пытаются разведать обстановку в этих районах, хотя из задач им не всегда удается вернуться. Так, на юге украинским защитникам удалось уничтожить 7 лодок российских диверсионно-разведывательных групп.