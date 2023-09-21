На Таврическом направлении ВСУ закрепляются и готовятся к новому наступлению – Штупун

Украинская армия продвигается вперед на Мелитопольском направлении, также имеет инициативу на Авдеевском и Шахтерском направлениях. В общем, на Таврическом направлении ВСУ закрепляются и готовятся к новому наступлению.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что за сутки украинские защитники ликвидировали 256 окупантов, двоих взяли в плен.

По словам галом Штупуна, всего в зоне ответственности ОСУ "Таврия", в частности в районе Марьинки, за прошедшие сутки враг совершил 13 неудачных атак.

"На Авдеевском и Шахтерском направлениях наши воины имеют инициативу и продолжают уничтожение врага в глубине его обороны. На Мелитопольском направлении продолжается наступательная операция, наши подразделения наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике, отражены атаки врага в районе Роботиного на Запорожье. Там также оккупанты терпят значительные потери. В целом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили за сутки 930 огневых задач", – сообщил полковник.

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По словам спикера, общие потери врага за сутки составляют 256 человек личного состава. Также украинские бойцы уничтожили 39 единиц военной техники врага, в том числе: один танк, три ББМ, шесть артсистем, одну РСЗО, 13 БПЛА, 13 автомобилей и еще две единицы дорогостоящей техники.

Также, по его информации, были уничтожены два вражеских склада боеприпасов.

По словам Штупуна, враг подтягивает свои силы, восполняет потери и пытается атаковать. В то же время Силы обороны закрепляются и готовятся продвигаться дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ и ВСУ нанесли ракетный удар по секретной базе оккупантов в Мелитополе. В результате был ранен командующий 58-й армией РФ, воюющей на Запорожском направлении, а также начальник штаба. Кроме того, пострадали еще несколько десятков вражеских офицеров.

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