''На украинской земле враг не будет знать покоя'': Залужный напомнил, как ВСУ уничтожили российский корабль ''Саратов''. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный напомнил, как в прошлом году 24 марта украинские защитники уничтожили российский большой десантный корабль "Саратов". На тот момент он стоял в порту временно оккупированного Бердянска на юге Запорожской области.

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Тогда мощная "бавовна" задела еще три корабля флота РФ. "Железный" генерал украинской армии опубликовал видео об этом эпизоде войны с российским агрессором (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

В комментариях к опубликованным кадрам говорится, что группа российских кораблей прибыла в порт Бердянска 21 марта 2022 года. Враг собирался выгружать технику и десант.

А уже через три дня, 24 марта, наши воины нанесли по судам российского флота удар ракетой "Точка-У" – оружием, не предназначенным для ведения боевых действий на море.

"Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", – написал Залужный.

Отмечается, что до момента уничтожения флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" с тех пор оставался 21 день.

Генерал добавил, что в итоге миф о неуязвимости российского флота был разрушен точными ударами ВСУ.

"Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет знать покоя – ни на суше, ни на воде", – подчеркнул главнокомандующий украинской армией.

Напомним, что на поврежденном этим ударом российском корабле "Новочеркасск" погибли три человека. В начале июля 2022-го было распространено фото поднятых на поверхность останков корабля "Саратов", на которых видно, что он был уничтожен полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, по меньшей мере три корабля Черноморского флота России были поражены беспилотниками 29 октября 2022 года возле бухты Севастополя во временно оккупированном Крыму. Среди них оказался и "Адмирал Макаров" – флагман проекта 11356Р ("Буревестник").

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