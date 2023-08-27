На войне погиб защитник из Харькова с позывным "Физрук"
В боях за Украину пал защитник Александр Бронников. Увлекавшийся баскетболом выпускник Харьковской государственной академии физической культуры погиб смертью Героя.
У Александра Бронникова остались дочери. О гибели воина сообщил президент Украинской стритбольной лиги Станислав Светлицкий.
"Смертью героя на фронте погиб наш баскетбольный брат Саня Бронников. Столько классных воспоминаний со студенческих лет и ИнФиза связано с "Дрыном". Светлый и добрый человек был. Спасибо тебе за все, друг! Вечная слава!" – написал Светлицкий.
Выпускница Харьковской государственной академии физической культуры Марина Коваль призвала неравнодушных поддержать семью Героя: у него остались две дочери.
"Санька... Нет слов – одни слезы... Банда Инфиза... И все, все, все, кто знал нашего и вашего Саню Бронникова, "Дрына", "Физрука" – карточка матери девочек нашего Героя: 5167 8032 4556 8691", – написала она.
Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб воин с Днепропетровщины, награжденный орденом "За мужество".
35-летний младший сержант Артем Журавель из города Каменское Днепропетровской области принял свое последнее сражение 7 августа.
Дома Героя, который вернулся на щите, ждали мама и любимая.
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