На войне погиб защитник из Харькова с позывным 'Физрук'

В боях за Украину пал защитник Александр Бронников. Увлекавшийся баскетболом выпускник Харьковской государственной академии физической культуры погиб смертью Героя.

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У Александра Бронникова остались дочери. О гибели воина сообщил президент Украинской стритбольной лиги Станислав Светлицкий.

"Смертью героя на фронте погиб наш баскетбольный брат Саня Бронников. Столько классных воспоминаний со студенческих лет и ИнФиза связано с "Дрыном". Светлый и добрый человек был. Спасибо тебе за все, друг! Вечная слава!" – написал Светлицкий.

Выпускница Харьковской государственной академии физической культуры Марина Коваль призвала неравнодушных поддержать семью Героя: у него остались две дочери.

"Санька... Нет слов – одни слезы... Банда Инфиза... И все, все, все, кто знал нашего и вашего Саню Бронникова, "Дрына", "Физрука" – карточка матери девочек нашего Героя: 5167 8032 4556 8691", – написала она.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб воин с Днепропетровщины, награжденный орденом "За мужество".

35-летний младший сержант Артем Журавель из города Каменское Днепропетровской области принял свое последнее сражение 7 августа.

Дома Героя, который вернулся на щите, ждали мама и любимая.