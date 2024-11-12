На Волыни мужчина не явился в пункт сбора после получения повестки: как его наказали

На Волыни мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе, но после вручения повестки не явился на пункт сбора. В суде он сказал, что его здоровье ухудшилось и просил назначить психиатрическую экспертизу, однако суд отказал и присудил обвиняемому один год лишения свободы.

Видео дня

Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс". Известно, что еще 6 января 2023 года житель Волыни, отец двух маленьких детей, был признан пригодным для службы в армии.

В помещении Луцкого РТЦК и СП он получил от работников мобилизационного отдела "боевую повестку".

Однако в определенный день, 26 января, мужчина не пришел в пункт сбора.

Отмечается, что уважительных причин неявки не было. Мужчина этого не отрицал, полностью признав вину.

На время судебного разбирательства его отправили под домашний арест. Поэтому обвиняемый был вынужден уволиться с работы.

Впоследствии в Луцком горрайонном суде ему присудили один год лишения свободы.

Мужчина вместе со своим адвокатом просил заменить наказание на год ограничения свободы и ходатайствовал о проведении психиатрической экспертизы.

По словам обвиняемого, после приговора его психическое здоровье значительно ухудшилось.

В то же время прокурор указал, что до этого подсудимый не жаловался на проблемы. Он не состоял на учетах у психиатра или нарколога, а во время прохождения ВВК был признан, в том числе врачом-психиатром, пригодным.

Вывод медкомиссии мужчина не обжаловал.

"Хочу акцентировать: обвиняемый обратился к врачам только после оглашения приговора суда – 28 февраля 2023 года", – сказал прокурор Роман Грицюк.

По словам подсудимого, проблемы у него были около десяти лет. Но ВВК их не увидела.

В постановлении о проведении психиатрической экспертизы и изменении наказания ему было отказано.

Судья Волынского апелляционного суда Василий Подолюк объявил приговор – один год лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине мужчина прошел ВВК, но после получения повестки отказался от мобилизации из-за больной матери, которая находится на его содержании. Его приговорили к испытательному сроку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!