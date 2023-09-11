На вооружении ВСУ обнаружили редчайший испанский бронетранспортер VRAC. Фото

На вооружении Вооруженных сил Украины обнаружили редчайший испанский бронетранспортер VRAC. Непонятно, как аварийно-спасательная бронемашина, первоначально изготовленная в Испании, оказалась в Украине.

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Об этом сообщили аналитики проекта Ukraine Weapons Tracker. Отмечается, что всего выпущено три экземпляра этого броневика.

"Чрезвычайно редкий автомобиль на вооружении украинской армии – аварийно-спасательная машина VRAC на базе бронемашины Pegaso", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машина используется украинскими силами в военных целях.

"Это конкретное транспортное средство было переоборудовано для медицинской эвакуации", – уточнили аналитики.

Как сообщает портал "Милитарный", главной задачей машины, переоборудованной из бронетранспортера Pegaso BMR 6×6, является спасение людей из зон бедствия в экстремальных погодных условиях.

Не исключено, что правительство Испании подарило бронемашину Украине, хотя официального уведомления об этом нет. Также возможно, что ее купил частный благотворитель и передал Украине.

Напомним, мировой конгресс украинцев (СКУ) приобрел для воинов Сил обороны Украины британские гусеничные бронетранспортеры FV432. Благотворители передадут эту технику Силам территориальной обороны ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федеральное правительство Германии намерено поставить украинской армии еще 40 единиц боевых машин пехоты Marder. Благодаря этому заказу, общее количество Marder, которое Германия поставит в Украину, увеличится до 80.

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